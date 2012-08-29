Сегодня - Ореховый Спас

По православному календарю 29 августа - перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944). Божественный Лик Спасителя, который отпечатался на полотне (убрусе), является одним из самых распространенных образов в славянской иконописной традиции. Именно эту икону вышивали на боевых стягах войска, которые шли в поход; заходя в храм, верующие люди вместе с другими молитвами читают тропарь Нерукотворному Образу Спасителя, что свидетельствует об особом почитании святыни.

По народной традиции 29 августа - это уже третий Спас. Первый, он же медовый или маковый, приходится на 14 августа - праздник Восхождения (Вознесения) честных древ Животворящего Креста Господнего; вторым, или Яблочным Спасом, называется праздник Преображения Господа Иисуса Христа. И собственно день памяти Нерукотворного Образа Спасителя в народе называют еще Спас «на полотне», хлебный или ореховый.