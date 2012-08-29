Старейшей жительнице Севастополя исполнилось 105 лет

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по делам прессы и информации Севастопольской ГГА, в торжественной обстановке заместитель председателя СГГА Артур Бабенко вручил имениннице приветствие Президента Украины Виктора Януковича по случаю юбилея.

Кроме того, памятные подарки и цветы вручили начальники управлений труда и социальной защиты населения Севастопольской городской и Ленинской районной государственных администраций, представители Главного управления Пенсионного фонда Украины в Севастополе.

А.Красикова родилась в 1907 году в городе Макеевка. Окончила медицинское училище. Во время Великой Отечественной войны работала в тылу на заводе, медсестрой на шахте, в больнице. В послевоенное время работала в колхозе в Грузии. В 1977 году переехала в Севастополь. Имеет статус участника войны, награждена юбилейными медалями.