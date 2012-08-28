Человеку с биноклем пробили голову в 15 местах и протащили за катером

Беглый осмотр показал, что голова покойного пробита как минимум в 15 местах, а на шее болтается веревка.

- Поступил звонок от неизвестного, что у кромки воды лежит труп, - рассказала Светлана Грабко - старший следователь следственного отдела Першотравневого райотдела милиции. – Позже выяснилось, что смерть произошла от черепно-мозговой травмы.

По неофициальной информации из источников в правоохранительных органах стало известно, что рядом с трупом обнаружен бинокль, сообщает сайт "КП в Украине", а предполагаемое место убийства находится в 800 метрах вдоль берега - там обычно собираются нудисты.

По одной из версий, мужчину сначала жестоко убили, а затем протащили на веревке вдоль берега, привязав к катеру. Чем вызвана такая жестокость, выясняет следствие. Не исключено, что убитый подсматривал за отдыхающими, чем и вызвал их ярость.