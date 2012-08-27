Ранее судимый до смерти избил сожительницу

Как сообщили УНИАН, сегодня в оперативной сводке в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в своей квартире в городе Торезе с тупой травмой грудной клетки, переломами ребер был обнаружен труп 35-летней женщины.

Работниками уголовного розыска по «горячим следам» был задержан 37-летний ранее судимый сожитель потерпевшей, который в квартире своей сожительницы во время ссоры руками и ногами избил ее, причинив указанные телесные повреждения, от которых она скончалась на месте.

Ведется следствие.