В Мариуполе пожар на газопроводе
22:58, 27 августа 2012Общество
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Сегодня около 12 часов дня в МЧС г. Мариуполь поступило сообщение о том, что при проведении электросварочных работ на газопроводе низкого давления (650 атм.) произошел порыв с последующим горением.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по состоянию на 16.30 давление газа снижено до минимального уровня, проводится охлаждение газопровода в месте разгерметизации, подано четыіре лафетных ствола.
Локализация технологической аварии произошла в 16.35, ликвидирована - в 16.45.
От МЧС привлекалось 4 единицы техники, 17 человек личного состава.
Пострадавших и погибших нет. Производственный процесс не нарушен.
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