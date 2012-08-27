В Мариуполе пожар на газопроводе

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по состоянию на 16.30 давление газа снижено до минимального уровня, проводится охлаждение газопровода в месте разгерметизации, подано четыіре лафетных ствола.

Локализация технологической аварии произошла в 16.35, ликвидирована - в 16.45.

От МЧС привлекалось 4 единицы техники, 17 человек личного состава.

Пострадавших и погибших нет. Производственный процесс не нарушен.