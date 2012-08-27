В Севастополе убили народного артиста Беларуси

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в г. Севастополе, вечером 19 августа на площади Нахимова произошел конфликт между Яковом Науменко и неустановленным лицом, в результате которого артист получил телесные повреждения и был доставлен в 1-ю горбольницу Севастополя. Ночью 26 августа Яков Науменко скончался в больнице.

В Севастополь артист приехал к своим родственникам на отдых.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.