В Макеевке два милиционера погибли в ДТП

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, по предварительной версии, водитель автомобиля SSANG YONG REXTON RX 270, двигаясь по улице Театральной, на перекрестке с проспектом Генерала Данилова не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ «Приора», который двигался по главной дороге со стороны города Харцызска.

За рулем «ВАЗа» находился 22-летний инспектор патрульной службы батальона ПС Макеевского горуправления, сержант милиции Сергей Попов.

Он вместе со своим ровесником и коллегой, младшим сержантом Михаилом Караманом, направлялся в центр города для несения службы по охране общественного порядка во время массовых мероприятий.

В результате ДТП водитель иномарки получил телесные повреждения, а милиционеры - водитель и пассажир «ВАЗа» - от полученных травм скончались на месте происшествия.