За акции Херсонгаза соревнуются две компании

На запланированный Фондом госимущества на 31 августа приватизационный конкурс по продаже 20,82% акций ПАО «Херсонгаз» подали заявки две компании, сообщает пресс-служба Фонда.

Информацию о компаниях, подавших заявки, ФГИУ не сообщает.

Согласно сообщению, стартовая цена пакета – 7 млн грн, шаг торгов – 0,1 млн грн.

Справка УНИАН. «Херсонгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Херсонской области.

20,83% акций «Херсонгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 60,51% – ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (номинальный держатель).