В Украине людям задолжали почти миллиард гривен зарплат

В Украине задолженность по выплате заработной платы в июле 2012 года выросла на 2,5%, по сравнению с июнем, и на 1 августа составила 986,04 млн грн, с начала года задолженность увеличилась на 0,9%; по сравнению с данными на 1 августа 2011 года задолженность сократилась на 15,8%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты в июле зафиксирован в 10 областях Украины, а также в Киеве и Севастополе. Соответственно, сокращение задолженности наблюдалось в 14 областях и АР Крым.

В частности, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн грн) на 1 августа т.г. зафиксирован в Донецкой – 179,197 млн грн (в июле сократилась на 0,1%, с начала года – на 10,5%, по сравнению с 1 августа 2011 года – сократилась на 22,1%) и Харьковской областях – 114,373 млн грн (в июле выросла на 14,3%, с начала года – на 27%, по сравнению с 1 августа 2011 года – сократилась на 18,4%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 августа 2012 года составила 84,293 млн грн (в июле выросла на 10,3%, с начала года – на 16,2%, по сравнению с 1 августа 2011 года – сократилась на 18,1%).

Высокий уровень задолженности зафиксирован также в Луганской – 76,448 млн грн (в июле сократилась на 1%, с начала года – на 17,7%, по сравнению с 1 августа 2011 года – сократилась на 25%) и во Львовской областях – 61,618 млн грн (в июле сократилась на 0,4%, с начала года выросла на 8,9%, по сравнению с 1 августа 2011 года уменьшилась на 7,6%).

Самый низкий уровень задолженности по заработной плате на 1 августа т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 121 тыс. грн (в июле сократилась на 20,9%, с начала года – на 49,6%, по сравнению с 1 августа 2011 года – сократилась в 10 раз), Ривненской – 2,083 млн грн (в июле сумма задолженности сократилась на 11,5%, с начала года – на 16,3%, по сравнению с 1 августа 2011 года – сократилась на 11,7%) и Киевской областях – 3,501 млн грн (в июле выросла на 6,4%, с начала года сократилась в 3 раза, по сравнению с 1 августа 2011 года сократилась почти в 6 раз).

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году задолженность по зарплате сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составляла 1,218 млрд грн. В 2011 году задолженность сократилась на 19,8% – до 977,365 млн грн.