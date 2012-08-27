В ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение

Сегодня вечером с сохранением до конца суток в южной части Украины, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях синоптики прогнозируют грозы, местами сильные ливни, крупный град и шквалы 25-30 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.