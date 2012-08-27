Воры использовали новации банка для обворовывания его клиентов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Одной из новых банковских услуг является услуга «Экстренные деньги», которая позволяет получить деньги, не имея при себе банковской карты. Даже если человек забыл, потерял или сломал свою карту, он всегда может получить деньги, зная лишь ее номер и имея мобильный телефон. Такая забота банков о своих клиентах оборачивается для некоторых доверчивых граждан потерей существенных денежных сумм.

Как выяснилось, трое ранее осужденных мужчин искали в Интернете объявления о продаже каких-либо вещей и звонили продавцу. Выдавая себя за потенциального покупателя, они интересовались товаром, а затем рассказывали, что могут оплатить товар только при помощи платежной карточки определенного банковского учреждения. При этом получали необходимые данные о банковских счетах продавцов и при помощи услуги «Экстренные деньги», а также других банковских услуг, снимали со счетов потерпевших имеющиеся на них деньги.

В настоящее время УБОПовцами установлены 7 таких потерпевших.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовоного кодекса Украины.