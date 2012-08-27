На завтра Украине обещают дожди, град и шквалы

Завтра в Украине пройдут дожди, местами град и шквалы.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 28 августа будет облачно с прояснениями. Дожди с грозами, местами град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с; в южной части, центральных, восточных областях и на севере Левобережья сильные ливни, в отдельных населенных пунктах град больших размеров и шквалы 25-30 м/с; в западных областях местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, в восточной части восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 11-16°, днем 15-20°, на Закарпатье до 25°(в Карпатах ночью 3-8°, днем 10-15°); на остальной территории ночью 17-22°, днем 21-26°, в восточных областях, Крыму и Приазовье местами 28-30°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 15-20°.

В столице дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 17-19°.

27 августа температура воды в Черном и Азовском морях 23-26°, в Днепре возле Киева 22°.