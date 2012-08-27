Молодежь все больше разочаровывается в украинском образовании

Получить европейский диплом и перспективу там работать обходится порой дешевле, чем 5-летнее обучение в украинских вузах, сообщает ТСН.

По статистике образовательных агентств, которые помогают школьникам выбрать образовательные программы в Европе, каждый год количество желающих учиться за рубежом увеличивается в три раза. И большинство из них скорого возвращения на родину не планируют. Причем получить образование бесплатно сегодня можно даже в Стенфорде, Гарварде, Принстоне, Калифорнийском, Мичиганском университете или в Торонто. Правда, это только интернет-обучение. Дипломов там пока не выдают, но работодатели на прохождение таких курсов уже обращают внимание.

В Минобразования уверяют, что в Украине есть учебные заведения, которые могут на равных конкурировать с европейскими учебными заведениями.

Тем временем по результатам вступительной кампании 91 отечественный вуз не получил ни одного заявления от поступающих.