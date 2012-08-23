Польское радио просит уменьшить штраф за оскорбление украинок

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, юристы радиостанции убеждают, что KRRiT не учел всех материалов этого дела, и добиваются аннулирования штрафа в размере более 20 тыс. долларов или уменьшения его размера.

Eska Rock в своей аргументации, переданной в Варшавский окружной суд, отмечает, что ведущие программы Poranny WF Куба Воевудский и Михал Фигурский своими высказываниями в действительности не хотели оскорбить украинок, а высмеивали ксенофобские взгляды некоторых польских граждан.

"Ведущие шутили из-за разочарования многих поляков более слабой игрой польской сборной, которой не удалось выиграть ни одного матча, несмотря на якобы многие преимущества поляков перед другими нациями. Шутка о домработницах-украинках должна была показать слабость поляков перед очевидным фактом, что украинская сборная лучше играла на Евро-2012, чем польская, и подшутить над поляками, которые плохо относятся к своим домработницам из Украины", - говорится в документе, который имеет в своем распоряжении УНИАН.

Радиостанция подчеркнула, что программа Poranny WF, которая выходила в ее эфире с конца января 2008 года, была сатирической и не отображала настоящих взглядов ее ведущих.

Юристы в 9-страничной аргументации для суда, среди прочего, приводят цитаты из публикаций известных в Польше лиц, которые стали в защиту К.Воевудского и М.Фигурского, убеждая, что своими высказываниями они в действительности боролись с ксенофобией и расизмом, а не пропагандировали их.

Eska Rock также заметила, что ее руководство, осознавая резонанс, который вызвали слова ведущих Poranny WF об украинках, решило закрыть программу и прекратить сотрудничество с ее авторами.

"Тем самым (радиостанция) сама себя наказала, отказываясь от сотрудничества с очень популярными среди слушателей ведущими", - подчеркнули юристы, назвав этот факт аргументом в интересах уменьшения штрафа.

Представители KRRiT сообщили УНИАН, что Eska Rock обжаловала ее штраф в конце прошлой недели, выразив мнение, что суд, скорее всего, сможет рассмотреть это дело не раньше 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 30 июля глава KRRiT Ян Дворак решил наказать Eska Rock за "дискриминационные и оскорбительные" высказывания об украинках, прозвучавшие в эфире программы Poranny WF 12 июня, штрафом в размере 75 тыс. злотых, что на 20 тыс. злотых меньше максимального размера штрафа.

В июне, когда возник скандал из-за высказывания К.Воевудского и М.Фигурского, KRRiT даже заявлял о возможности отозвания лицензии, но смягчил свою позицию после того, как радиостанция закрыла эту программу и уволила ведущих.