В Киеве восстановили крест жертвам репрессий, спиленный активистками Femen

Сегодня возле Международного центра культуры и искусств был восстановлен Поклонный крест жертвам голодоморов и политических репрессий, который 17 августа спилили активистки женского движения Femen.

Как передает корреспондент УНИАН, во время проведения работ на месте присутствовал представитель Киевской городской госадминистрации, а также общественные активисты.

В данное время на холме возле Октябрьского дворца вместо временного креста, который 18 августа срочно установили представители общины, установлена точная копия спиленного.

Как сообщал УНИАН, 17 августа по факту повреждения креста столичная милиция возбудила уголовное дело.

По информации Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киев, утром 17 августа в некоторых интернет-изданиях появилась информация, что активистки женского движения Femen в знак поддержки российской группы Pussy Riot возле Октябрьского дворца в городе Киеве спилили крест.

Поклонный крест жертвам политических репрессий от общины Закарпатья возле дворца был установлен в 2004 году.

Работники милиции на месте происшествия провели ряд процессуальных действий, собрали необходимые документы. Следственным отделом Печерского РУ ГУМВД Украины в г. Киев по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Начато досудебное следствие.