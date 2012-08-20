В связи выявлением в Украине сибирской язвы возбуждено уголовное дело

В Запорожской области в связи выявлением сибирской язвы возбуждено уголовное дело.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна Пискунова.

«Сегодня, 20 августа, Мелитопольский горотдел милиции в связи с выявлением сибирской язвы у падшего животного в селе Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области возбудил уголовное дело по статье 251 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения ветеринарных правил, повлекших тяжкие последствия», - сказала М.Пискунова.

По ее словам, расследование данного уголовного дела взяла на контроль прокуратура Запорожской области.

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Как сообщал УНИАН, 18 августа в дежурную части ГУ МВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что 15 августа на пастбище возле села Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области погибла корова, принадлежавшая 73-летней жительнице этого же села. Работниками ветеринарной службы района были отобраны материалы для исследования. Однако, не дождавшись результатов анализов, которые в дальнейшем выявили в исследуемой продукции возбудитель сибирской язвы, граждане успели часть мяса реализовать.

Позже работниками Мелитопольского горотдела милиции, ветеринарной милиции мясо погибшей коровы найдено, изъято и сожжено.

В селе Вознесенка введен карантин.