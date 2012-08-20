У людей, обрабатывавших тушу погибшей от сибирской язвы коровы, - температура

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации.

«Как сообщил стажер на должность заместителя председателя облгосадминистрации Игорь Шишка, два человека, которые непосредственно обрабатывали тушу коровы, госпитализированы с признаками повышения температуры тела», - сообщили в пресс-службе со ссылкой на И.Шишку.

Также пресс-служба сообщает, что на данный момент 26 человек, которые, как установлено, «имели контакт с мясом больного сибирской язвой животного», проходят профилактическое лечение.

Как сообщал УНИАН, Прокуратура Запорожской области начала проверку деятельности Главного управления ветеринарной медицины в области в связи с выявлением в селе Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области возбудителя сибирской язвы.

По данным прокуратуры, уже установлено, что павшее от сибирской язвы животное было не привито, а сообщение о его гибели поступило только через два дня после гибели коровы.

18 августа в дежурную части ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что 15 августа на пастбище возле села Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области погибла корова, принадлежавшая 73-летней жительнице этого же села. Работниками ветеринарной службы района были отобраны материалы для исследования. Однако, не дождавшись результатов анализов, которые в дальнейшем выявили в исследуемой продукции возбудитель сибирской язвы, граждане успели часть мяса реализовать. Позднее работниками Мелитопольского ГО ГУМВД, ветеринарной милиции мясо погибшей коровы найдено, изъято и сожжено.