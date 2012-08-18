19 августа - яблочный Спас

18:02, 18 августа 2012
Общество
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Праздник Преображения Господнего, которое еще называют яблочный Спас, или Второй Спас, отмечается по новому стилю 19 августа.

19 серпня православні святкують Яблучний Спас

В этот день Христос явился трем своим ученикам в свете божественной славы, демонстрируя единство Святой Троицы. 

В этот день существует традиция нести в церковь урожай на освящение - святят груши, яблоки, мед, пучки колосьев ржи и пшеницы. В этом усматривается прославления богатства природы.

Для хозяев праздник символизирует окончание жатвы и завершения лета. Как сообщает ЗИК, в этот день предусматривали также погоду. Если день солнечный и безоблачный - осень будет сухой. Если дождливый - мокрой. Ясный день предвещает морозную и метельную зиму.

 

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