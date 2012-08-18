19 августа - яблочный Спас
18:02, 18 августа 2012Общество
6348
Праздник Преображения Господнего, которое еще называют яблочный Спас, или Второй Спас, отмечается по новому стилю 19 августа.
19 августа православные празднуют яблочный Спас
В этот день Христос явился трем своим ученикам в свете божественной славы, демонстрируя единство Святой Троицы.
В этот день существует традиция нести в церковь урожай на освящение - святят груши, яблоки, мед, пучки колосьев ржи и пшеницы. В этом усматривается прославления богатства природы.
Для хозяев праздник символизирует окончание жатвы и завершения лета. Как сообщает ЗИК, в этот день предусматривали также погоду. Если день солнечный и безоблачный - осень будет сухой. Если дождливый - мокрой. Ясный день предвещает морозную и метельную зиму.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter