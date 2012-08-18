В Горловке сын убил 80-летнего отца
15:45, 18 августа 2012Общество
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В Горловке Донецкой области 54-летний мужчина убил своего 80-летнего отца.
Задержанный - в изоляторе
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Горловского горуправления милиции, сын убитого в содеянном полностью сознался. По его словам, накануне трагедии он поскандалил с отцом и избил его за то, что тот «достал» нравоучениями. После чего мужчина оставил старика в комнате, а сам ушел спать. Он утверждает, что убивать у него намерения не было, поэтому для него стало неожиданностью обнаружить утром отца без признаков жизни.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.
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