Выпускник медучилища принял роды в поезде Одесса-Харьков

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам 20-летний парень, принявший роды, 15 августа он возвращался из Одессы, где поступил в мединститут.

«Я стоял в тамбуре и общался с девушками, когда подошла проводница и спросила нет ли среди нас медиков. Я сказал, что закончил медучилище в Кременчуге и только поступил в медвуз. Она схватила меня за руку и повела в плацкартный вагон №15. По пути сообщила, что у женщины начались схватки, а до ближайшей станции еще долго ехать", - рассказал парень.

"На месте возле женщины сидел ее муж и требовал развернуть поезд обратно на Одессу. Я понял, что женщина уже вот-вот родит. Мы завесили все простынями, люди пошли на другие места. Одна из женщин мне помогала - считала по секундам схватки. Я обработал руки водкой и принимал роды. Роды были не простые — пуповина обмотала шею ребенку», - сообщил житель Кременчуга.

По информации будущего медика, роженице на вид около 40 лет. Она ехала в Харьков с семьей. В 1 час 25 минут она родила мальчика.

«Ребенок весит где то более 3 кг. Нормальный малыш. Женщину и новорожденного ребенка сняли с поезда на станции Вознесенск врачи», - сказал он.

Молодой человек также сказал, что "ночь родов была самой ужасной ночью в его жизни". После того, как принял роды, он выпил стакан водки и долго не мог уснуть из-за пережитого.