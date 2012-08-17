Завтра в Украине потеплеет

Завтра в Украине пройдут кратковременные дожди, днем - до 25° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 18 августа будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой, на Левобережье и в Крыму умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на юге Крыма до 21°, на крайнем западе 8-13°; днем 20-25°, в южной части до 28°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

17 августа температура воды составляла: в Черном и Азовском морях - 22-26°, в районе Бердянска - 28°, в Днепре возле Киева - 21°.