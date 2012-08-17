В Киеве гаишники задержали пьяного водителя маршрутки

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ города Киева, сегодня около 7.00 во время патрулирования на улице Милославский инспекторы отдела ГАИ остановили водителя маршрутного такси «Богдан А092». Во время проверки документов выяснилось, что водитель находится в нетрезвом состоянии.

Впоследствии также было установлено, что с 1999 года его разыскивают за уклонение от следствия. Нарушитель объяснил, что спиртные напитки употреблял до 4 часов утра. Через несколько часов выяснилось, что машина неисправна, и потому он ехал на ремонт, пассажиров в салоне не было.

Нарушителя отстранили от управления. На него составлен административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, он был доставлен в райотдел милиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.