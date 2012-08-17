Прокуратура возбудила дело за избиение беженца, за которого заступалась ООН

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, дело возбуждено по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (причинение легких телесных повреждений) по результатам проверки информации, обнародованной в СМИ.

Как установлено, телесные повреждения У.Абуеву были нанесены заключенными следственного изолятора во время пребывания в коридоре первого этажа административного помещения возле комнаты для проведения следственных действий.

Уголовное дело для проведения досудебного следствия направлено в Шевченковское райуправление милиции.

Кроме этого, прокуратурой Киева в связи с нарушением порядка обеспечения режимных требований и изоляции в учреждении предварительного заключения начальнику Киевского СИЗО внесен документ прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены два служебных лица пенитенциарного учреждения.

Как сообщал УНИАН, Агентство ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность судьбой двух беженцев, задержанных в Украине. Оба были задержаны с целью экстрадиции и находятся в Киевском и Харьковском СИЗО.

Отмечалось, что подмандатный УВКБ ООН беженец У.Абуев, находящийся под защитой Европейского суда по правам человека, который, согласно Правилу 39, запретил Украине возвращать его в страну происхождения, был жестоко избит в Киевском СИЗО № 13.