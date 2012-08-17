В августе сохранится повышенный спрос на валюту

Так говорится в видеозаявлении директора Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины) Елены Щербаковой, обнародованном на сайте регулятора.

“Традиционно летний период - это сезон отпусков. Именно в это время люди покупают валюту для отдыха за рубежом, что вызывает рост спроса на валюту среди населения. Такая ситуация продолжится и в августе. Здесь не нужно искать аномальных явлений, тем более что к осеннему периоду рынок будет функционировать в нормальном режиме", - сказала Е.Щербакова.

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Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в июле т.г., по сравнению с июнем т.г., выросло на 9% - до 810,4 млн долл. и стало рекордным с января 2012 года. Банки купили у населения валюты на 1,539 млрд долл., продали — на 2,349 млрд долл.

Отрицательное сальдо на наличном рынке в январе т.г. было на уровне 556,5 млн долл., в феврале − 372,7 млн долл., в марте — 544,1, в апреле — 209 млн долл., мае — 526,8 млн долл., июне - 740,6 млн долл.