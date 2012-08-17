Прокуратура проверяет гибель подследственного в СИЗО

13 августа он нанес себе в камере множественные раны и два часа спустя скончался в городской клинической больнице №11.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, уточнив, что ранее не судимый заключенный нанес себе резаные раны в области шеи и грудной клетки острым металлическим предметом. Для оказания медпомощи раненого доставили в медчасть учреждения, а затем госпитализировали в больницу № 11».

Находясь в сознании, констатировали в пресс-службе, заключенный сообщил, что телесные повреждения нанес себе самостоятельно, и вскоре скончался в больнице.

По факту смерти подследственного проводится проверка в порядке ст. 97 УПК Украины, в том числе действий должностных лиц СИЗО и ГКБ №11 и должностных лиц следственного изолятора. Ход проверок контролируется прокуратурой Одесской области.

Как уточнили УНИАН в Управлении Государственной пенитенциарной службы в Одесской области, 13 августа в 14:25 было обнаружено нанесение себе заключенным колотых и резаных ран в то время, когда сокамерника вывели на допрос. Из медсанчасти СИЗО раненого незамедлительно доставили в больницу №11, где он самостоятельно передвигался в сопровождении конвоиров, но в 16:10 был зафиксирован летальный исход.

Согласно предварительному заключению врачей, смерть заключенного наступила от «геморрагического шока, наступившего вследствие ранения сердца острым предметом».

Заключения экспертов по ряду назначенных следствием экспертиз ожидаются к концу августа, отметили в УГПтС Украины в Одесской области.