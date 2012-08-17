Верховная Рада вернула через суд 1 гектар на киевском Подоле

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ Прокуратуры Киева.

Установлено, что земельный участок площадью 1,074 га на улице Глыбочицкой, 73-77 стоимостью 14 млн грн был незаконно изъят из пользования Верховной Рады Украины и передан частному предприятию для строительства, эксплуатации и обслуживания административно-жилищного комплекса со встроенными и пристроенными помещениями общественного и торгового назначения и подземным паркингом.

В настоящее время решение суда находится на выполнении, отметили в прокуратуре.