Обвиняемых по делу Оксаны Макар не взяли в армию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно в ходе очередного заседания в Центральном районном суде Николаева, когда зачитывали характеристики обвиняемых.

Двое других обвиняемых также не служили в армии: Максим Присяжнюк – из-за болезни запястья, Артем Погосян – из-за болезни желудочно-кишечного тракта.

С мест работы обвиняемые в основном характеризуются удовлетворительно.

Также в суде сегодня была представлены материалах дактилоскопической экспертизы, где указывалось, что отпечатки пальцев М.Присяжнюка были найдены на бутылке водки и пачке презервативов. М.Присяжнюк пояснил это тем, что он выносил мусор из кухни.

Прокуратура обратилась с ходатайством о просмотре видеозаписей допросов Е.Краснощека, М.Присяжнюка и А.Погосяна, а также записей с воспроизведением событий с места преступления. Для того, чтобы подготовить технику к просмотру судья объявила перерыв в слушаниях до 11 часов 21 августа.

Как сообщил журналистам адвокат потерпевшей Татьяны Суровицкой Виктор Василюк, на сегодняшнем заседании суд закончил изучать все материалы дела, теперь осталось просмотреть видеозаписи и провести судебные прения.

«В деле имеются 8 часов таких записей, которые были сделаны в первые дни после совершения преступления. Эти протоколы допросов сопровождались видеосъёмкой подсудимых. Именно эти показания можно считать наиболее правдивыми»,- сказал В. Василюк.

Он также заявил, что будет ходатайствовать о том, чтобы при оглашении приговора была разрешена видео- , фотосъемка, аудиозапись, а также прямая трансляция из зала суда.

«Зачем нам пересказывать приговор, пусть люди все слышат напрямую», - сказал В. Василюк.

Как сообщал УНИАН, 9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю О.Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре. Уголовное дело суд рассматривает в oтнoшeнии E.Kpacнoщeкa, A.Пoгocянa и M.Пpиcяжнюкa. Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины.

Е.Краснощеку также вменяют действия, предусмотренные ч. 3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).