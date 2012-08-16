Во Львове остановилось издание книг на украинском языке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, более 200 наименований книг на украинском языке в области не могут быть изданы, поскольку Львовский областной совет до сих пор не может согласовать Положение о поддержке отечественного книгоиздания на 2012 год, которым предусмотрено 300 тыс. грн для издательства украиноязычных книг.

Решения о включении книг в перечень изданий, которые претендуют на поддержку областной программы поддержки книгоиздания на 2012 год, принимаются на заседании постоянной комиссии по вопросам культуры, историко-культурного наследия, духовного возрождения и СМИ Львовского областного совета и Общественного экспертного совета по вопросам книгоиздания при облсовете.

В Львовской ОГА отмечают, что Главное управление по вопросам внутренней политики, прессы и информации Львовской ОГА провело всю подготовительную работу по реализации упомянутого направления, а именно: были собраны и обобщены все предложения от авторов и книгоиздателей о предоставлении поддержки украинскому книгоиздателю, разработано Положение о поддержке отечественного книгоиздания в рамках Региональной программы развития информационного пространства на 2012-2016 годы, внесены изменения в список членов экспертного совета.

Однако, по непонятным причинам, как сказано в сообщении пресс-службы Львовской ОГА, на сегодняшний день данное Положение до сих пор не может подписать председатель Львовского областного совета, а заседание экспертного совета (председателем которого является председатель депутатской комиссии по вопросам культуры, историко-культурного наследия, духовного возрождения и СМИ Львовского областного совета О. Шейка - УНИАН), так ни разу и не состоялось.

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Со своей стороны, во Львовском областном совете отметили, что обвинениями облсовета Львовская ОГА прикрывает свое нежелание найти дополнительно средства на Программу поддержки отечественного книгоиздания на 2012 год.

В облсовете напомнили, что еще в январе 2012 года депутаты областного совета поддержали решение, чтобы при пересмотре бюджета предусмотреть дополнительно 600 тыс. грн на финансирование этой программы. Однако до сих пор никаких предложений от Львовской ОГА не поступало.