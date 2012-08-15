НБУ дает банкам самостоятельность, но советует смотреть паспорта клиентов

Об этом говорится в телеграмме регулятора N18-311/4607-7991, текстом которой располагает УНИАН.

В документе констатируется, что законодательство Украины не содержит исчерпывающего перечня документов, на основании которых банк при открытии счета обязан проводить идентификацию физических лиц - резидентов.

“... Рекомендуем банкам в своих внутренних документах касательно осуществления финансового мониторинга самостоятельно определять документы, удостоверяющие личность, из которых можно получить сведения, необходимые для идентификации клиентов банка в соответствии с требованиями пункта 1 части одиннадцатой статьи 9 Закона “О легализации”, - говорится в телеграмме регулятора.

НБУ просит учесть, что официальным документом, который содержит наиболее полную информацию для идентификации физического лица - резидента, является паспорт гражданина Украины, который действителен для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций. Также для идентификации клиента - физического лица - резидента могут использоваться паспорт гражданина Украины для выезда за границу, служебный и дипломатический паспорта.

“При этом обращаем внимание, что идентификация клиента - физического лица - резидента, который является гражданином Украины, по другим документам, кроме паспорта гражданина Украины, может создавать дополнительные риски в деятельности банков”, - резюмируется в документе.