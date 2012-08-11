У Добкина хотят, чтобы в Белгород ездили разные поезда

На этом он отметил, комментируя ситуацию, которая сложилась в сфере пригородных пассажирских перевозок между двумя соседними пограничными областями Украины и России, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, на данный момент руководство Южной железной дороги и российская сторона договорились о том, что сообщение должно быть налажено путем подачи поездов повышенной комфортности, которое также востребовано. «Около 200 россиян 10 августа были вынуждены сдать билеты в связи с отменой поезда», - сказал чиновник.

«И правительство Бєлгородської области, и Харьковская облгосадминистрация понимают, что должно быть налажено сообщение между двумя областями. Вместе с поездами повышенной комфортности должны курсировать социальные электрички, на которых передвигаются в основном сельские жители», - подчеркнул А.Моченков.

Он сообщил, что раньше, в соответствии со сформированной системой взаимодействия «Укрзализныци» и «Российской железной дороги», Южная железная дорога брала на себя обязательство по эксплуатации подвижного состава, а российская сторона оплачивала эти услуги. В настоящее время российская сторона приняла решение относительно изменения системы взаимодействия между Южной железной дорогой Украины и Юго-восточной железной дорогой РФ: они хотели бы эксплуатировать свой участок самостоятельно и предлагают украинской стороне самостоятельно эксплуатировать свой.

По словам заместителя руководителя области, для того, чтобы перейти на новые отношения, «необходимо согласовать ряд вопросов и принять достаточно много технических решений».

«Чтобы это вопрос отрегулировать, существует несколько вариантов. В частности, возможно, организовать так называемые стыковочные поезда. Наши украинские электропоезда могли бы заходить на станцию «Наумовка» Российской Федерации, откуда пассажиры смогут двигаться дальше. Вариант, который предлагает «Российская железная дорога», - стыковаться таким образом на станции «Казачья Лопань», - сообщил А.Моченков.

«Этот вопрос носит технический характер: нужно составить соответствующий проект, состыковать траффик достаточно большого количества поездов, урегулировать вопросы, связанные с таможней и пограничной службой», - отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, с 10 августа по инициативе российской стороны - ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (Российская Федерация), которая является партнером Южной железной дороги в осуществлении пригородных перевозок в международном соединении, отменены пригородные поезда на маршруте Харьков - Белгород. При этом курсирование «белгородских» электричек формирования ПЗ и ОАТ «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» будет ограничена пограничными станциями Казачья Лопань и Наумовка, соответственно, без заезда на территорию смежного государства.

По данным пресс-службы Южной железной дороги, 10 августа утром на ст. «Харьков-пассажирский» свыше 100 человек, которые зашли на платформу, купив в том числе билеты на другие электропоезда, заблокировали отправление электропоезда Харьков - Белгород, который должен был отбыть в 8.50.

Люди требовали вернуть пригородные дешевые электрички Харьков - Белгород, которые с 10 августа были отменены. По данным пресс-службы, стоимость проезда в новом электропоезде повышенной комфортности составляет 67 грн, в то время как стоимость проезда в старых электричках составляла около 20 грн.