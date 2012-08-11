На похоронах мэра Енакиево ждут Януковича

Эту информацию неофициально подтвердили УНИАН в Донецкой областной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня умер Енакиевский городской голова Сергей Рухадзе, который с 8 июля находился на лечении в нейрохирургическом отделении Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (прежнее название – больница им. Калинина). По словам медиков больницы, у С. Рухадзе была тяжелая форма инсульта.

С.Рухадзе родился 9 января 1958 года в городе Енакиево Донецкой области.

Высшее образование получил в Донецком политехническом институте (1975 – 1980 г.) по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

С 1980 года по 1984 год работал старшим механиком, а потом начальником автоколонны № 1, с 1984 года по 2001 год - директором автобазы производственного объединения «Орджоникидзеуголь».

С 2001 года занимал должность Енакиевского городского головы.

С.Рухадзе - земляк и товарищ Президента Украины Виктора Януковича. В свое время после В.Януковича он возглавил в Енакиево автобазу ПО «Орджоникидзеуголь».