Пожары на Херсонщине пытаются потушить 1800 человек

К ликвидации двух крупных пожаров на территории Корсунского и Великокопанского лесничества в Цюрупинском районе Херсонской области привлечены 1767 человек личного состава и задействованы 153 единицы техники.

Об этом сообщает сайт МЧС.

Напомним, в этих районах 9 августа возникли лесные пожары, которые в связи с сильными порывами ветра, сухой и знойной погоды быстро распространялись, и до конца дня достигли площадей отдельными очагами, ориентировочно, 1000 и 500 га.

К их тушению привлечены силы и средства МЧС, дислоцированные в Херсонской области, а также пожарные самолеты Ан-32П и вертолеты Ми-8МТ с водосливными устройствами. Учитывая сложные погодные условия и скорость распространения лесных пожаров, дополнительно задействована пожарная техника и привлечен личный состав из АР Крым, Николаевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Полтавской и Черкасской областей.

Кроме того, к тушению пожара привлечены подразделения Гослесагентства, МВД, Минобороны, «Укрзализныци» и местное население.

На протяжении ночи с 9 на 10 августа, учитывая оперативную обстановку в районе лесных пожаров, проведено перераспределение сил и средств для тушения наиболее опасных участков и защиты населенных пунктов.

Утром 10 августа, после проведения воздушной разведки, начато тушение очагов пожаров с одновременным привлечением максимально необходимого количества наземных и авиационных сил.

В целом к ликвидации лесных пожаров привлечены 1767 человек личного состава и задействованы 153 единиц техники, в том числе: от МЧС - 553 человек, 91 единицы техники, 3 пожарных самолета и 4 вертолета с водосливными устройствами, от Гослесагентства - 280 чел. и 54 ед. техники, от МВД - 150 чел., внутренних войск МВД - 325 чел., Минобороны - 442 чел. и 7 ед. техники, от «Укрзализныци» -17 чел. и пожарный поезд.

Для усиления группировок на наиболее опасных участках, маневра сил и тушения возможных новых очагов пожаров создан резерв МЧС в количестве 353 чел. и 37 ед. техники.

Благодаря принятым мерам по состоянию на 7.00 10 августа удалось остановить распространение пожаров и снять угрозу для населенных пунктов. Ситуация полностью контролируется. Мероприятия по ликвидации лесных пожаров продолжаются.

На месте происшествия работают Правительственная комиссия по расследованию причин возникновения лесного пожара под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова и штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.