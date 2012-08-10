Прокуратура пытается вернуть земли на берегу Днепра

Днепровской экологической прокуратурой направлено уголовное дело по обвинению одного из бывших руководителей районного управления земельных ресурсов в Киевской области и директора частного предприятия, которые неправомерно предоставили в собственность шестерым гражданам земельные участки общей площадью более 4,1 га.

Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, указанные участки являются землями прибрежной защитной полосы Каневского водохранилища реки Днепр, то есть землями водного фонда, что не подлежат предоставлению в частную собственность. Их стоимость составляет 6, 35 млн грн.

С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 3,5 млн грн.

Благодаря принятым при расследовании уголовного дела мерам в собственность государства из указанных 4,1 га возвращены земельные участки площадью 2 га, стоимостью почти 3 млн грн.

Также, на незаконно предоставленные в частную собственность земельные участки наложен запрет на их отчуждение и предъявлены иски об отмене соответствующих государственных актов на право собственности на земельные участки и распоряжений органов местной государственной власти, на основании которых они были выданы.