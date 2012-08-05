После концерта в Киеве Мадонна улетела в Москву
17:19, 05 августа 2012Общество
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Мадонна, которая в субботу, 4 августа, выступила в НСК "Олимпийский", сегодня в 16 часов улетела в Москву.
Турне продолжается
Как сообщает ТСН, Мадонна вместе со своим любовником и детьми в российскую столицу летит частным самолетом из аэропорта Борисполь. В Москве Мадонна должна выступить 7 августа. Вместе с ней приедут более 100 музыкантов и танцоров, а еще около 400 человек персонала.
В Москве на концерте Мадонны впервые будет организована специальная люкс-ложа для особо важных гостей. Отметим, в субботу Мадонна выступила для украинской публики. Несмотря на то, что концерт задержали на 3,5 часа, в социальных сетях люди делились только положительными впечатлениями от концерта, отмечает ТСН.
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