После концерта в Киеве Мадонна улетела в Москву

Как сообщает ТСН, Мадонна вместе со своим любовником и детьми в российскую столицу летит частным самолетом из аэропорта Борисполь. В Москве Мадонна должна выступить 7 августа. Вместе с ней приедут более 100 музыкантов и танцоров, а еще около 400 человек персонала.

В Москве на концерте Мадонны впервые будет организована специальная люкс-ложа для особо важных гостей. Отметим, в субботу Мадонна выступила для украинской публики. Несмотря на то, что концерт задержали на 3,5 часа, в социальных сетях люди делились только положительными впечатлениями от концерта, отмечает ТСН.