Кабмин втрое увеличил финансирование на поиск нефти и газа

Согласно постановлению № 689 Кабинета министров Украины от 1 августа 2012 года, Министерство экологии и природных ресурсов получит в этом году в целом 1,023 млрд грн, что вдвое превышает объем выделенных средств по сравнению с 2011 годом.

При этом, помимо нефти и газа, расходы на поиск и разведку других полезных ископаемых снижены, в частности других топливно-энергетических ресурсов – на 28,4%, до 28,6 млн грн, металлических полезных ископаемых – на 37,8%, до 16,4 млн грн, неметаллических – на 45,3%, до 6,5 млн грн, бурение артезианских скважин – на 51,7%, до 11,1 млн грн.

Госзаказ предполагает, что увеличение финансирования работ по поиску и разведке нефти и газа позволит прирастить запасы нефти и газового конденсата на 3,1 млн тонн (госзаказ-2011 предусматривал 0,5 млн тонн), природного газа – 11,8 млрд куб. м (3 млрд куб. м).

При этом площадь изученных перспективных нефтегазовых объектов сохранена на уровне 30 кв. км, а их количество и прогнозные ресурсы условного топлива уменьшены соответственно с 6 до 4 и с 22 млн тонн до 15 млн тонн.

Кроме того, госзаказ-2012 предполагает прирост запасов каменного угля на 20 млн тонн и бурого угля – на 2 млн тонн, тогда как годом ранее план по этим ресурсам составлял соответственно 7 млн тонн и 1 млн тонн.

В то же время по большинству остальных полезных ископаемых госзаказ-2012 предусматривает сниженные планы прироста запасов по сравнению с госказазом-2011: урана – с 0,5 до 0,3 условных единиц (у.е.), золота – с 40 до 10 у.е., титана (ТіО) – с 2 до 1,5 у.е, янтаря – с 1000 до 600 кг, подземных питьевых вод – с 2,3 до 1,11 млн куб. м в год, а планы по метану угольных месторождений, фосфоритам, пьезокварцевому сырью, никелю, огнеупорным и бентонитовым глинам исключены из госзаказа-2012.

В 2011 году на поиск и разведку правительство выделило 283,26 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине добыча газа в январе-июне 2012 года выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 10 млрд 118,6 млн куб. м.

Основной прирост добычи обеспечили государственные компании - «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз».

Увеличение добычи газа ДК «Укргазвыдобування» стало возможным благодаря вводу с начала года в эксплуатацию 35 новых скважин (из них 32 газовые и 3 нефтяные). Кроме того, в июне ДК «Укргазвыдобування» ввела в эксплуатацию вторую очередь Краснодонецкой дожимной компрессорной станции, что позволит увеличить добычу газа на Шебелинском месторождении на 100 млн куб. м ежегодно.

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» увеличило добычу природного газа за счет капитального ремонта скважин и продления дообустройства двух месторождений - Штормового и Архангельского в северо-западной части шельфа Черного моря. С начала года на них завершили строительство 7 скважин.