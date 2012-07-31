В Киеве из-за пожара в шахте лифта в Центре эндокринологии эвакуировали 50 пациентов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление здравоохранения.

По их данным, сегодня, 31 июля, около 7 часов утра в шахте лифта одного из зданий Киевского городского центра эндокринологии и обмена веществ по адресу: ул. Пушкинская, 22-а, возник пожар. (Ранее МЧС сообщало, что по этому адресу (Пушкинская, 22-а), находится пятиэтажный жилой дом - УНИАН).

В это время на стационарном лечении в отделении Центра находилось 50 пациентов.

Дежурные работники Центра осуществили все соответствующие мероприятия по эвакуации больных и предоставлению им необходимой медицинской помощи.

На момент возгорания в кабине лифта находилась пациентка. В результате обрыва кабины из-за пожара она получила травмы.

Женщине на месте происшествия оказали неотложную медицинскую помощь, и в экстренном порядке госпитализировали для проведения интенсивного лечения. Теперь пострадавшая получает медицинскую помощь в полном объеме.

Другие пациенты переведены в профильные отделения Киевского городского центра эндокринологии и обмена веществ для продолжения лечения в соответствии с медицинскими показаниями.

В 08.34 пожар был ликвидирован.