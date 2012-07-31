В доме в центре Киева сорвался и загорелся лифт: женщину госпитализировали

Как сообщает сайт МЧС, пожарно-спасательные подразделения выехали по указанному адресу с повышенным номером вызова. Когда они прибыли на место происшествия, пламя охватило всю лифтовую шахту. Огонь настолько быстро набирал обороты, что возникла угроза распространения пламени на крышу здания. В связи с этим пришлось привлечь дополнительные силы и средства пожарно-спасательной службы.

Во время гашения пожара спасатели освободили из лифта 51-летнюю жительницу дома, которая получила травмы в результате падения с третьего этажа. Женщину госпитализировали в больницу.

В 8 часов пожарные локализовали пожар, а в 8.34 – ликвидировали.