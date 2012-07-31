В доме в центре Киева сорвался и загорелся лифт: женщину госпитализировали
10:48, 31 июля 2012Общество
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Сегодня, 31 июля, в 7 часов утра в оперативно-координационный центр ГТУ МЧС в Киеве поступило сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме на Пушкинской, 22-а, лифт упал в шахту, в результате чего возникло возгорание.
Как сообщает сайт МЧС, пожарно-спасательные подразделения выехали по указанному адресу с повышенным номером вызова. Когда они прибыли на место происшествия, пламя охватило всю лифтовую шахту. Огонь настолько быстро набирал обороты, что возникла угроза распространения пламени на крышу здания. В связи с этим пришлось привлечь дополнительные силы и средства пожарно-спасательной службы.
Во время гашения пожара спасатели освободили из лифта 51-летнюю жительницу дома, которая получила травмы в результате падения с третьего этажа. Женщину госпитализировали в больницу.
В 8 часов пожарные локализовали пожар, а в 8.34 – ликвидировали.
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