Депутаты увеличили объем госгарантий почти втрое

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий закон "О государственном бюджете на 2012 год" (в части финансирования проектов замещения природного газа)" поддержали 263 народных депутата из 276, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает увеличение общего объема госгарантий на 2012 год с 15 млрд грн до 44,5 млрд грн.

Решение о том, каким компаниям, реализующим проекты по замещению природного газа углем отечественной добычи, давать госгарантии, принимает правительство.

При этом документом предусмотрено особое послабление для компаний-претендентов на получение кредита в Госбанке развития Китая - субъекты, реализующие проекты по замещению газа углем, не обязаны подавать обеспечение выполнения обязательств перед государством и освобождаются от платы за получение госгарантий.

В подписанной министром энергетики и угольной промышленности Юрием Бойко пояснительной записке к проекту закона сказано, что в данное время на складах угольных предприятий хранится более 2 млн тонн угля и еще 4 млн тонн есть на складах теплоэнергетики.

«Это грозит непредсказуемыми негативными социально-экономическими последствиями», - сказано в пояснительной записке.

Министр энергетики и угольной промышленности также уточнил, что кредит в размере 3,6 млрд долларов от Госбанка Китая рассчитан на 5 инновационных проектов, которые будут реализованы в трех областях Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Государственный банк развития Китая подписали протокол о сотрудничестве по замещению потребления природного газа углем.

Положения протокола предусматривают возможность открытия Госбанком развития КНР кредитной линии для финансирования проектов по замещению потребления природного газа отечественным углем на общую сумму 3,656 млрд долларов.

В Украине уже реализуются совместные с китайской стороной проекты в угольной отрасли. Госбанк Китая и Министерство финансов Украины 28 декабря 2011 года подписали соглашение о долгосрочном кредите на сумму 85 млн долларов на реконструкцию и модернизацию шахты им. Мельникова ОАО "Лисичанскуголь". Первый транш в размере 16 млн долларов был получен в июне 2012 года.

Также правительство Китая выделит Украине 372 млн 300 тыс. долларов на строительство «Воздушного экспресса» - железнодорожной ветки от аэропорта «Борисполь» до станции «Киев-Пассажирский».

Верховная Рада Украины также предоставила государственные гарантии на кредит Экспортно-импортного банка Китая в размере 24,3 млрд грн для сельского хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона «О внесении изменений в статью 6 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2012 год (относительно финансирования проектов в сфере сельского хозяйства)" проголосовали 263 народных депутата из 277, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусматривается, что в 2012 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 39,3 млрд грн и могут быть направлены, в частности, на финансирование приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства на реализацию Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в области приоритетных проектов в сельском хозяйстве.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ВР разрешила правительству осуществить заимствование в специальный фонд госбюджета в размере до 3 млрд долл. (эквивалент 24,3 млрд грн) от Экспортно-импортного банка Китая.

Согласно решению правительства, будет осуществляться финансирование на условиях как непосредственной государственной поддержки в сельском хозяйстве, так и на кредитной поворотной основе аграрного сектора.

Меморандум о сотрудничестве между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Экспортно-импортным банком Китая по поддержке приоритетных проектов в сельском хозяйстве был подписан 28 июня 2012 года.