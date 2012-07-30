Под парламентом митингуют защитники украинского языка

Возле Верховной Рады проходит митинг в поддержку украинского языка и против Закона «О принципах государственной языковой политики».

Как передает корреспондент УНИАН, вдоль улицы Грушевского находится более 500 человек. Преимущественно это представители Объединенной оппозиции «Батькивщина», ВО «Свобода», Народного Руха Украины и других оппозиционных сил. В руках митингующие держат плакаты с надписями: «Захистимо рідну мову!», «Геть російський імперіалізм!», «Ганьба українофобській політиці Януковича!» и другие.

Работники правоохранительных органов не пускают участников акции к забору, который ограждает Верховную Раду. Вдоль улицы Грушевского и в Мариинском парке находится около десятка автобусов с милиционерами. Некоторые из них выстроились непосредственно под стенами Верховной Рады по улице Грушевского.

Акция проходит спокойно.