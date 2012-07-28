Азаров в Лондоне позавтракал с британским парламентарием (фото)

Об этом заявил член парламента Великобритании Джек Строу во время рабочего ланча с премьер-министром Украины Николаем Азаровым в Лондоне, сообщает Правительственный портал.

Как подчеркнул Д.Строу, английские бизнесмены убедились в том, что инвестиционный климат в Украине принципиально улучшился. По его словам, такого мнения придерживается ЕБРР, а поэтому рассматривается возможность интенсификации привлечения инвестиций в отечественный АПК.

В частности, на встрече 27 июля обсуждался вопрос привлечения инвестиции в сельское хозяйство, в частности на выращивание сахарной свеклы, оросительное земледелие на юге Украины.

Н.Азаров подчеркнул, что сейчас в Украине около 10 млн га по различным причинам выведены из сельскохозяйственного оборота. Он отметил, что эту землю можно вернуть к активному использованию.