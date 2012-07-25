Мошенница собирала деньги «на храм»

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области, непосредственным поводом для розыска мошенниці стало заявление в милицию 62-летней жительницы города Корец, у которой незнакомая женщина выманила почти две тысячи долларов якобы на реконструкцию церкви. Потерпевшая объясняет свои опрометчивые действия влиянием гипноза.

Спустя несколько дней злоумышленницу нашли в Одесской области. Оказалось, что 45-летняя Мария, которую доставили в Корецкий райотдел милиции, уроженка Молдовы, а в Украине все время переезжала с места на место. Свою вину эта женщина признала, но утверждает, что выманивать деньги у людей ее вынудила бедность, ведь ей нужно кормить семь детей.

Против мошенницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Теперь ей грозит лишение свободы до трех лет.

Стало также известно, что указанное лицо находится в розыске на территории Молдовы за совершение там аналогичного преступления.

Мошенница находится в изоляторе временного содержания райотдела милиции, правоохранители проверяют ее причастность к подобным преступлениям.