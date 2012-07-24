Милиция опровергает информацию о захвате храма Воскресения Господнего

Как информировали УНИАН в милицейском главке, сегодня утром от настоятеля храма по линии 102 поступило сообщение о том, что группа лиц мешает ему работать.

Наряд милиции, который выехал в храм, который находится в Печерском районе столицы, не обнаружил никаких нарушений общественного порядка.

«Действительно, в помещении храма находилась группа лиц, но вели себя они мирно», - отметили в милиции.

В связи с этим сотрудники органов внутренних дел, не зафиксировав никаких нарушений, оставили церковь.

Сегодня утром настоятель и председатель совета прихожан храма Воскресения Господнего, епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Феодосий сообщил УНИАН, что вооруженные люди зашли в помещение храма, закрыли все калитки и пытаются установить контроль над храмовыми помещениями.

Он считает, что это рейдерский захват организован руководством одной из афганских организаций.

Владыка Феодосий призвал Президента Украины, премьер-министра, все правоохранительные структуры, журналистов с просьбой приехать и помешать захвату храма.

Он сообщил, что это уже вторая попытка этой организации захватить церковь и установить контроль над общиной и храмовыми помещениями.