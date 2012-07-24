В Храме Воскресения Господнего заявляют о вооруженном нападении

Как по телефону сообщил УНИАН настоятель и председатель совета прихожан храма епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Феодосий, вооруженные люди зашли в помещение храма, закрыли все калитки и пытаются установить контроль над храмными помещениями.

Он считает, что этот рейдерский захват организован руководством одной из афганских организаций.

Владыка Феодосий обращается к Президенту Украины, премьер-министру Украины, ко всем правоохранительным структурам, журналистам с просьбой приехать и помешать захвату храма.

Он говорит, что это уже вторая попытка этой организации захватить церковь и установить контроль над общиной и храмными помещениями.

Владыка Феодосий просит все небезразличных защитить храм Воскресения Господнего.