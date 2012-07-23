На трассе Киев – Харьков - Должанский горел Neoplan

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного территориального управления МЧС в Харьковской области, пожар произошел в воскресенье около 17.30 на 524-ом километре автодороги Киев – Харьков - Должанский.

Во время движения автобуса начал гореть моторный отсек, салон быстро заполнился дымом. Водитель немедленно остановил автобус и высадил пассажиров. После неудачных попыток самостоятельно затушить пламя водитель вызвал спасателей. На момент их прибытия автобус полностью был охвачен огнем. Спасатели затушили огонь в 17.57. Пассажиры не пострадали.

Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.