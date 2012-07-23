На трассе Киев – Харьков - Должанский горел Neoplan
11:52, 23 июля 2012Общество
2525 0
В Харьковской области во время выполнения рейса по маршруту Купянск - Харьков произошел пожар в пассажирском автобусе Neoplan.
|Водитель вызвал спасателей
Во время движения автобуса начал гореть моторный отсек, салон быстро заполнился дымом. Водитель немедленно остановил автобус и высадил пассажиров. После неудачных попыток самостоятельно затушить пламя водитель вызвал спасателей. На момент их прибытия автобус полностью был охвачен огнем. Спасатели затушили огонь в 17.57. Пассажиры не пострадали.
Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter