На трассе Киев – Харьков - Должанский горел Neoplan

11:52, 23 июля 2012
Общество
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В Харьковской области во время выполнения рейса по маршруту Купянск - Харьков произошел пожар в пассажирском автобусе Neoplan. 

Пожежні біля будівлі поліклініки, де виникла пожежа. Луганськ. 17 лютого
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного территориального управления МЧС в Харьковской области, пожар произошел в воскресенье около 17.30 на 524-ом километре автодороги Киев – Харьков - Должанский.

Во время движения автобуса начал гореть моторный отсек, салон быстро заполнился дымом. Водитель немедленно остановил автобус и высадил пассажиров. После неудачных попыток самостоятельно затушить пламя водитель вызвал спасателей. На момент их прибытия автобус полностью был охвачен огнем. Спасатели затушили огонь в 17.57. Пассажиры не пострадали.

Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

 

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