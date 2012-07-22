Поклонники Ступки несут цветы к театру Франко

Поклонники несут цветы к театру имени Ивана Франко в Киеве в знак прощания с выдающимся актером Богданом Ступкой, передает РИА «Новости».

У входа в театр установлен столик с портретом артиста, лежат букеты цветов, стоят зажженные свечи.

"Мы узнали, что сегодня Богдан Ступка ушел из жизни, и сразу решили придти сюда. Это один из наших любимых актеров. Очень жаль, что его больше нет с нами", - сказала журналистам одна из поклонниц.

Среди тех, кто пришел к театру, не только киевляне, но и жители других городов.

Труппа театра сейчас находится в отпуске, о чем гласит объявление, вывешенное на дверях. Открытие 93-го театрального сезона должно состояться 18 сентября, но театр готовят к церемонии прощания с актером, которая пройдет во вторник.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, на 71-ом году жизни скончался Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Богдан Ступка.

Жизнь актера оборвалась в столичной больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года тому назад в Германии ему была сделана операция на сердце.

Б.Ступка будет похоронен 24 июля. Прощание с величайшим актером будет проходить во вторник на сцене театра имени И.Франко.

***Б.Ступка родился 27 августа 1941 года в с. Куликов Жовковского района Львовской области. Народный артист УССР (1980), Народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии СССР (1980), лауреат Шевченковской премии (1993, за главную роль в представлении «Тевье-Тевель» по Шолом-Алейхему), министр культуры Украины (1999-2001), Герой Украины (2011).

Художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Снялся в почти в ста фильмах.