В Черкассах налоговики накрыли «прачечную»
17:34, 21 июля 2012Общество
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В Черкассах сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, через который лишь в этом году прошло более 12 млн грн.
|Только в этом году там отмыли 12 миллионов
Во время обысков обнаружена и изъята компьютерная техника, электронные платежные карточки, бухгалтерские документы, печати и чековые книжки, подтверждающие факты конвертации средств в наличность.
Расчетные счета предприятий заблокированы, продолжается расследование уголовного дела, установления и отработки предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра.
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