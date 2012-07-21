В Черкассах налоговики накрыли «прачечную»

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления налоговой милиции ГНС в Черкасской области, конвертационный центр обслуживал предприятия из Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей. Организатором оказался житель Черкасс.

Во время обысков обнаружена и изъята компьютерная техника, электронные платежные карточки, бухгалтерские документы, печати и чековые книжки, подтверждающие факты конвертации средств в наличность.

Расчетные счета предприятий заблокированы, продолжается расследование уголовного дела, установления и отработки предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра.