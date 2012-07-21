Жюри Одесского кинофестиваля определило победителей

13:10, 21 июля 2012
Общество
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В Одессе на Ланжероновском спуске состоялась торжественная церемония награждения победителей III Одесского международного кинофестиваля, определенных жюри форума.

Горбунов

Как передает корреспондент УНИАН, лучшим фильмом признана картина «Чемпионы из подворотни» режиссера Ахтема Сейтаблаева. Фильм, главную роль в которой сыграл Алексей Горбунов, отмечен наградой «Золотой Дюк» - за актуальность темы и актерскую игру.

Вручены также три специальных диплома: создателям фильма «Гамер» («Gaamer»), заслужившего особое упоминание жюри, а также короткометражных лент «День независимости» Антонины Ноябревой и «Красивая женщина» Алены Алымовой – «за оригинальность идеи и операторскую работу».

Наградой «Дон Кихот» Международной федерации киноклубов (FICC) отмечен украинский фильм «Обычное дело» режиссера Валентина Васяновича. «В картине посредством истории главного героя показано сохранение человеком чувства собственного достоинства», - сказано в обосновании жюри своего решения.

Специальной награды жюри FICC удостоена картина «Парад» Серджана Драгоевича (ко-продукция Словении, Македонии, Хорватии, Сербии и Черногории).

Фестиваль открылся 13 июля и завершается сегодня, 21 июля.

 

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