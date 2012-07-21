Жюри Одесского кинофестиваля определило победителей

Как передает корреспондент УНИАН, лучшим фильмом признана картина «Чемпионы из подворотни» режиссера Ахтема Сейтаблаева. Фильм, главную роль в которой сыграл Алексей Горбунов, отмечен наградой «Золотой Дюк» - за актуальность темы и актерскую игру.

Вручены также три специальных диплома: создателям фильма «Гамер» («Gaamer»), заслужившего особое упоминание жюри, а также короткометражных лент «День независимости» Антонины Ноябревой и «Красивая женщина» Алены Алымовой – «за оригинальность идеи и операторскую работу».

Наградой «Дон Кихот» Международной федерации киноклубов (FICC) отмечен украинский фильм «Обычное дело» режиссера Валентина Васяновича. «В картине посредством истории главного героя показано сохранение человеком чувства собственного достоинства», - сказано в обосновании жюри своего решения.

Специальной награды жюри FICC удостоена картина «Парад» Серджана Драгоевича (ко-продукция Словении, Македонии, Хорватии, Сербии и Черногории).

Фестиваль открылся 13 июля и завершается сегодня, 21 июля.