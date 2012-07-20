Порошенко: 2 миллиарда за евробонды пополнят золотовалютные резервы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил в пятницу, 20 июля, отвечая на вопросы журналистов.

«Эти 2 миллиарда пополнят золотовалютные резервы», - сказал П.Порошенко.

При этом П.Порошенко отметил, что объем портфеля желающих приобрести еврооблигации составлял 6 млрд долл., однако, было принято решение разместить облигации на 2 млрд долл.

При этом П.Порошенко отметил, что размещение еврооблигаций никаких не связано с погашением кредитов ВТБ.

«Нам ничего с ВТБ урегулировать не нужно. У нас с ВТБ все урегулировано», - сказал П.Порошенко.

Напомним, что в июне т.г. глава правления российского «Внешторгбанка» (ВТБ) Андрей Костин сообщил, что Украина в июле выпустит еврооблигации в рамках рефинансирования части долга перед ВТБ.

В июне Министерство финансов Украины осуществило платеж на сумму 1 млрд долл. по кредиту «Внешторгбанка» России.

Согласно договору, подписанному 31 мая, Украина должна погасить половину кредита ВТБ на общую сумму 2 млрд долл., вторая половина пролонгирована до 2014 года.

23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 млрд долл. для погашения кредита ВТБ.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 миллиарда долларов США с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.

Напомним, 13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года. Согласно документу, в указанный период планируется осуществить правительственные заимствования 18 млрд грн, из которых около 8 млрд грн могут быть привлечены на внешних рынках. Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 млрд грн.