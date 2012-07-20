На выходных Украину зальют дожди, сухо будет только на юге

21 июля в течение суток неустойчивую погоду в Украине обусловит атмосферный фронт, перемещающийся с северо-запада на юго-восток.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, в большинстве областей страны пройдут ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, на юге и в Приазовье без осадков.

В северных областях ночью на Сумщине, днем в Киевской, Житомирской и Черниговской областях ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-17 градусов, днем 23-28, на западе Житомирской области похолодает до 17-22 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью и днем без осадков. Температура ночью 17-22 градуса, днем 28-33. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В восточных областях ночью лишь на Харьковщине пройдет дождь, днем без осадков. Температура ночью 18-19, днем 28-31 градус. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В западных областях ночью и днем ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-16 градусов, днем 17-24 градуса тепла, на Закарпатье 25-27. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В центральных областях ночью без осадков, днем ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 16-19 градусов, днем 27-32. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 21 июля: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии без осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью 17-18 градусов, днем 30-33.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Феодосии 24 градуса, в районе Ялты 25, в районе Евпатории, Севастополя и Одессы 26 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 21 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-16 градусов, днем 20-25. Ветер северо-восточный, северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.