В Николаеве милиционер зверски избил 21-летнего музыканта

Об этом говорится в сообщении сектора связей с общественностью Управления Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области, которым располагает УНИАН.

В то же время, в социальных сетях появилось сообщение о том, что якобы пьяный сотрудник Корабельного РОВД г. Николаева зверски избил солиста группы «Эдельвейс», студента Николаевского Университета кораблестроения Сергея К., и фото потерпевшего.

«Достоверно известно, что избивший его мужчина является сотрудником Корабельного РОВД г. Николаева. Если бы не прибежали на помощь охранники расположенного рядом банка, возможно, Сергея уже не было бы в живых. Но, увидев корочку сотрудника УМВД, они быстро ретировались», - говорится в сообщении в соцсетях.

Друг Сергея К. вызвал милицию и скорую помощь.

«В дежурную часть Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области поступило сообщение об избиении молодого человека. Данный факт был зарегистрирован в журнале регистрации заявлений, сообщений и преступлений Центрального РО НГУ УМВД и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа райотдела для выяснения обстоятельств происшествия», - сказано в официальном заявлении милиции по данному факту.

Сейчас проводится проверка, сообщают в милиции.

«При установлении причастности к совершению данного преступления работника милиции материалы будут переданы в органы прокуратуры», - сказано в сообщении УМВД области.

По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины («Умышленное средней тяжести телесное повреждение»).